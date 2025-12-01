Agredeix la dependenta després de robar en una botiga a l’Eix Comercial de Lleida
Detingut un menor per un furt dissabte
La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda un jove de 20 anys per un robatori amb violència en l’Eix Comercial de Lleida. Segons fonts policials, el jove va intentar emportar-se un abric d’un establiment i en va acabar agredint una de les dependents.
Mentrestant, també ahir va ser arrestat un menor d’edat per un furt en una perfumeria de l’Eix que va tenir lloc dissabte. Pel que sembla, diverses persones van entrar a la botiga i es van emportar colònies per un valor total de 1.000 euros. Al tancament d’aquesta edició, no es descartaven més detencions per aquests fets.
D’altra banda, ahir de matinada es van registrar incendis de contenidors a la plaça Galícia i al carrer Enric Dunant. La Urbana sospita que podrien ser obra d’un piròman, ja que dimecres passat es van registrar quatre incendis de contenidors en una nit.