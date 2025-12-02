SUCCESSOS
Detingut un menor per la pallissa que va deixar en coma un home a la zona de pubs de Lleida
Els Mossos continuen investigant l’agressió, en què van participar diverses persones a la zona dels Vins. La víctima continua a l’UCI de l’Arnau de Vilanova
Els Mossos d’Esquadra van arrestar a mitjans de la setmana passada un adolescent per la seua presumpta participació en la brutal pallissa a un home de 37 anys la matinada del passat 23 de novembre a la zona dels Vins.
La detenció va quedar sense efecte després que fos interrogat al ser menor d’edat encara que continua com a investigat a disposició del jutjat de Menors, segons va informar aquest dilluns a SEGRE un portaveu policial, que va afegir que la investigació segueix oberta, ja que l’agressió va ser comesa per diverses persones. Per la seua part, la víctima estava ahir ingressat en coma induït a l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova.
Els fets van ocórrer al voltant de les 2.00 hores del diumenge 23 de novembre entre els carrers Bonaire i Sant Martí, a la zona de bars de la Zona Alta. La víctima va ser atacada per diverses persones, va quedar inconscient i va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova.
L’agressió es va produir a l’exterior d’un local de lleure nocturn per causes que s’estan investigant. La víctima presentava una fractura cranial. Al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, així com una ambulància del SEM. Després de ser atès in situ, l’home va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat, i va ser sotmès a diferents proves i a una primera intervenció d’urgència. Posteriorment, va haver de ser operat de nou.
La Unitat d’Investigació (UI) del Segrià es va fer càrrec del cas i durant aquests dies ha analitzat enregistraments de càmeres de seguretat de la zona i s’ha entrevistat amb diverses persones, segons fonts solvents.
Demanen col·laboració
Per la seua part, la família del ferit demana col·laboració ciutadana i, si algú pot aportar informació, que es posi en contacte amb els Mossos. També mediten la possibilitat de convocar una concentració per exigir que es faci justícia.