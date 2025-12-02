INFRAESTRUCTURES
L’ajuntament impulsa que Sucs i Raimat tinguin depuradores
Demana a l’ACA un conveni per definir-ne el finançament i l’execució de les obres
L’ajuntament ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) elaborar els convenis de col·laboració per a la construcció de les estacions depuradores d’aigües residuals de les Entitats Municipals (EMD) de Sucs i Raimat. Unes infraestructures que les dos poblacions fa temps que reclamen i el consistori ha estimat que costaran més de quatre milions d’euros. Concretament, per a l’estació de Sucs preveu que el projecte en si costi 2.074.884,79 euros i 147.283,37 euros correspondrien a sufragar la direcció d’obra i els estudis de control de qualitat i coordinació de seguretat i salut.
D’altra banda, es destinaran 50.000 euros més a expropiacions de terrenys. Quant a la de Raimat, el cost total previst és d’1.977.525,62 euros, dels quals 1.806.439,03 corresponen al projecte, 127.736,59 euros per a direcció d’obra i controls de qualitat, seguretat i salut, i 42.350 euros són per sol·licitar permisos a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).
Els 44.000 euros restants són per sufragar les expropiacions dels terrenys en els quals es construirà aquesta estació depuradora.
Els serveis municipals han elaborat tant els projectes d’aquestes dos infraestructures com el seu cost aproximat, però ja que l’ACA té les competències relatives a la programació, promoció, aprovació i explotació de les obres hidràuliques de Catalunya, cal firmar un conveni entre aquesta agència i la Paeria per regular “la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament de les expropiacions i l’execució dels treballs”.
Una sol·licitud que va ser avalada pel govern municipal a l’octubre i que ara haurà de respondre l’ACA. De moment no s’ha fixat un calendari d’execució de les obres ni de quan podran estar operatives les dos depuradores.
L’abril passat, el govern municipal va anunciar que iniciava els tràmits per construir aquestes estacions i va assegurar que la de Llívia entraria en funcionament “en breu”.