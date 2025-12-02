SANITAT
Projecte per frenar el càncer de cèrvix de deu investigadors lleidatans
Amb 50 més de deu països de Llatinoamèrica
Un equip de deu investigadors lleidatans liderat per l’epidemiòleg Joan Valls i 50 més de deu països de Llatinoamèrica demanen finançament per a un projecte pioner que permeti avançar en l’eliminació del càncer de cèrvix, avaluant factors per millorar la vacunació i la detecció precoç amb la prova del virus del papil·loma humà (VPH), així com el tractament una vegada diagnosticat.
Una de les accions previstes és la creació de la primera base de dades sobre els diagnòstics d’aquest tumor al Perú. “La idea és poder estendre-la després a tot Llatinoamèrica, en alineació amb els tres pilars de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l’eliminació del càncer de coll uterí al món”, explica Valls, que ha presentat la investigació en una convocatòria d’uns grans fons catalans, als quals sol·licita un milió d’euros per portar-la a terme.
IMPULS_e
Valls, professor de la Universitat de Lleida (UdL) i investigador de l’IRBLleida i l’OMS, està acabant una estada de col·laboració al Perú de tres mesos. Explica que el projecte (batejat com IMPULS_e) estaria liderat des de Lleida, encara que la majoria de les activitats tindrien lloc a Llatinoamèrica, una de les regions amb les incidències més elevades de càncer de cèrvix.
Els deu investigadors lleidatans establirien un consorci amb l’Institut Nacional de Cancerologia de Colòmbia, l’Agència Costa-Riquenya d’Investigacions Biomèdiques i la Universitat de Piura, al Perú. “Si el podem tirar endavant, la primera reunió general seria a Lleida, on es coordinaria tot el projecte i s’impulsaria la formació d’investigadors de Llatinoamèrica i la producció científica, ja que estimem difondre deu publicacions científiques d’alt impacte”, afegeix.
Totalment prevenible
El càncer de cèrvix (o de coll uterí) està causat per la infecció del VPH. Valls recorda que cada any moren 300.000 dones a causa d’aquest tumor i que el 90% dels casos es produeixen en països d’ingressos baixos o mitjans, especialment a l’Àfrica i Llatinoamèrica. “Amb els coneixements actuals, és una malaltia totalment prevenible, cap dona hauria de morir per aquesta causa”, subratlla. L’OMS ha llançat una campanya amb l’ambiciós objectiu d’eliminar el càncer de cèrvix a nivell mundial, amb tres pilars: vacunar el 90% de les nenes del món, realitzar cribratges al 70% de les dones abans dels 35 anys i tractar el 90% dels casos diagnosticats. “Encara hi estem molt lluny”, alerta l’investigador.