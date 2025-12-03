UNIVERSITAT
Ajuda de 400.000 euros per a dos investigadors de la Univesitat de Lleida
Xavier Matias-Guiu i Flocel Sabaté. Del departament d’Universitats, a raó de 40.000 euros durant cinc anys
Dos catedràtics de la Universitat de Lleida (UdL) han estat becats en la nova convocatòria d’ajuts Acadèmia d’Excel·lència que atorga el departament d’Universitats i percebran 200.000 euros cada un durant els propers cinc anys per a les seues investigacions. Es tracta del catedràtic d’Anatomia Patològica Xavier Matias-Guiu i el d’Història Medieval Flocel Sabaté.
El primer és el cap del servei d’Anatomia Patològica de l’hospital Arnau de Vilanova i responsable del grup d’investigació de patologia oncològica de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Matias-Guiu també és president de la Societat Europea de Patologia i ha rebut distincions com el Josep Trueta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i les Balears (2009), el Premi Internacional Ciutat de Lleida (2014), la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat (2015) o el premi a la trajectòria investigadora als hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS), entre d’altres.
Per la seua part, Sabaté dirigeix el grup d’investigació en Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura de la UdL i la Universitat Rovira i Virgili, és doctor honoris causa per la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina), membre de la Societat Espanyola d’Estudis Medievals i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. També va presidir el Forum for Medieval National Associations, una entitat que coordina les associacions d’història medieval d’arreu del món. És la tercera vegada que Sabaté és seleccionat pels ajuts Acadèmia d’Excel·lència, ja que també ho va ser el 2015 i el 2021. Aquestes subvencions abans es denominaven ICREA.
50 docents catalans
Els ajuts Acadèmia d’Excel·lència compten amb un pressupost de 10 milions d’euros per finançar les investigacions de 50 docents d’universitats catalanes. Per a aquesta edició s’han seleccionat 37 homes i 13 dones i, a més dels 2 de la UdL, n’hi ha 13 de la Universitat Politècnica de Catalunya; 12 de l’Autònoma; 8 de la Pompeu Fabra; i 6 de la Universitat de Barcelona, entre d’altres.