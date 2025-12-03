SALUT
Infermeres lleidatanes protesten a Barcelona a l’estar “sobrecarregades”
Diverses infermeres lleidatanes es van manifestar ahir a Barcelona amb altres de tot Catalunya, així com llevadores i fisioterapeutes, per denunciar que “la sobrecàrrega és generalitzada, tant a hospitals com a l’Atenció Primària”. Convocades pel seu principal sindicat, Satse, van reclamar “ràtios segures i obligatòries, una planificació realista que posi fi a la improvisació, condicions dignes i reconeixement professional, així com més inversió”.