SANITAT
Lleida ja registra un primer ingrés a l’UCI per grip, mentre els casos es doblen
Malgrat l’increment, el risc epidèmic és baix tant a Lleida com al Pirineu
La regió sanitària de Lleida ja ha registrat un primer ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per grip aquesta temporada, segons les dades que ahir va publicar el departament de Salut. Es tracta d’un pacient d’entre 15 i 44 anys que va ser hospitalitzat entre el 24 i el 30 de novembre, dates en les quals també s’ha registrat un notable increment dels contagis de grip a la regió sanitària de Lleida.
Concretament, els Centres d’Atenció Primària (CAP) van diagnosticar un total de 240 casos, un 105% més que en el balanç anterior (117). D’altra banda, a la regió de l’Alt Pirineu i Aran també hi va haver un repunt de contagis, passant dels 34 als 58. Malgrat aquesta pujada, el nivell epidèmic a les dos regions continua sent baix, amb 66 casos per 100.000 habitants al pla i 79,11 a la muntanya. Per contra, en el conjunt de Catalunya Salut va informar ahir que es va arribar al nivell moderat amb 137 casos per cada 100.000 habitants.
Sobre la recent pujada de casos de grip a Lleida, el director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero, va explicar que “comencem a tenir un augment de pressió” per l’increment de contagis, sobretot de persones grans amb descompensacions. Va assenyalar que a l’hospital Arnau de Vilanova ahir van ingressar dos pacients amb grip, que es trobaven en una situació delicada a causa del seu estat previ, “no perquè la grip sigui pitjor”, va matisar.
També puja la VRS
A més de la grip, la setmana passada es va registrar un repunt dels casos del virus sincitial respiratori (VRS), causant de la bronquiolitis en nens. A Lleida han pujat un 110%, passant dels 19 de fa dos setmanes als 40 de l’últim balanç. A l’Alt Pirineu i Aran la pujada va ser mínima, de 2 a 5.