FAUNA
La Paeria de Lleida utilitzarà rajos làser per fer fora els estornells de l’Arnau
Ho complementarà amb vols de falcons perquè no es posin als arbres del jardí
L’ajuntament de Lleida utilitzarà rajos làser per fer fora les bandades d’estornells que han assetjat amb els seus excrements l’entorn de l’hospital Arnau de Vilanova. Una mesura que portarà a terme la setmana que ve i que es complementarà amb vols de falcons per evitar que es posin als arbres del jardí, segons van informar fonts municipals.
Aquestes accions arriben després que l’hospital es queixés per la constant presència dels estornells per la zona que inunden d’excrements tant les voreres com els jardins. De fet, fa uns dies el centre va delimitar les zones de pas del jardí per evitar relliscades i des de fa dos anys neteja i desinfecta aquest espai per higiene.
Ajuda dels falcons
Arran de les queixes de l’hospital, la Paeria ha programat una actuació per foragitar els estornells que es posen a dormir als arbres dels jardins de l’Arnau i del carrer Doctora Castells, a Cappont. La idea és que els falcons evitaran que es posin als arbres i llavors s’utilitzaran rajos làser per conduir les bandades d’ocells “a zones on no generin molèsties”.
A més d’aquestes actuacions que faran la setmana vinent a l’Arnau i la següent a Doctora Castells, la Paeria ultima un pla d’actuació a llarg termini que consisteix a establir poblacions fixes d’aus rapinyaires a la ciutat perquè sigui el seu vedat de caça. El primer pas es va iniciar a l’estiu, quan van alliberar sis falcons a l’entorn de l’hospital Arnau i la Seu Vella perquè trobin parella. “Aquesta mesura s’ha de repetir uns quants anys fins que els pollets alliberats entrin en època fèrtil i tornin als llocs en els quals han nascut per nidificar”, van apuntar des del consistori.
En relació amb els que van alliberar i van alimentar aquest estiu, “van estar per la zona fins a la tardor, època en què van iniciar la dispersió juvenil a la recerca de parella i s’espera que, quan entrin en període fèrtil, tornin al punt de cria”.
Ofensiva contra els tudons
Rajos làser i falcons a part, aquest estiu la Paeria va eliminar nius de tudons i va provocar molèsties als exemplars adults per evitar que es concentrin i criïn a la ciutat. Al llarg del 2026 es faran més actuacions d’aquest tipus per reduir la població d’aus i portar-les a zones on no molestin, com ara el parc de la Mitjana o les Basses d’Alpicat.