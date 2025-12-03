SANITAT
Monitoraran vuit residents de Balàfia 1 i 2 de Lleida per evitar derivacions a Urgències
L’Arnau controlarà de forma remota els casos “en què no faríem res més que no es pogués fer al geriàtric”. Amb exàmens cada vuit hores, i si després d’un o dos dies no milloren seran ingressats
El servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova monitorarà usuaris dels geriàtrics públics Balàfia 1 i 2 des dels mateixos centres per evitar derivacions innecessàries, ja que “donem l’alta al 50% dels pacients de les residències, que són més susceptibles de desorientar-se a l’hospital”, va explicar el director clínic territorial d’Urgències, Oriol Yuguero. Amb l’objectiu que el mínim d’ancians hagin d’acudir a l’Arnau, sobretot durant l’hivern, l’època amb una pressió assistencial més gran, pròximament es portarà a terme una prova pilot del sistema amb els primers tres llits controlats de forma remota.
L’Institut Català de la Salut (ICS) va licitar ahir el subministrament d’equipaments necessaris per monitorar simultàniament fins a vuit llits dels dos geriàtrics, on viuen unes 200 persones. “Si és factible i els pacients se senten còmodes, la idea és escalar-ho a altres centres”, va afirmar Yuguero, que va explicar que el projecte és pioner a Catalunya.
Per decidir quins pacients es poden monitorar i quins hauran d’anar inevitablement a l’Arnau, s’establiran criteris clínics i diagnòstics concrets. “Se’ls oferirà quedar-se a la residència i els farem controls remots cada 8 hores. Si en 24 o 48 hores no milloren, seran ingressats directament a planta, sense haver de passar per Urgències, on la mitjana d’edat ahir era de 89 anys”, va explicar el doctor. “Monitorarem els casos en els quals no faríem res més a l’hospital que no es pogués fer a la residència”, va afegir.
Els equips assistencials de les residències estaran en contacte constant amb els metges dels mateixos centres i d’Urgències de Prat de la Riba (CUAP), amb els quals es coordinaran per derivar els pacients a Urgències de forma física o remota. Ho portaran a terme principalment les infermeres, però se n’hauran d’encarregar les gerocultores quan aquestes no estiguin al centre. “A Balàfia 1 hi ha infermera cada dia, i les dos residències públiques de Balàfia comparteixen farmàcia amb l’hospital Santa Maria”, va explicar el doctor.
Amb un pressupost de 44.026 euros (amb IVA), el contracte fixa que els dispositius per monitorar els pacients hauran de ser sense cables i hauran de permetre la mesura, com a mínim, de la saturació d’oxigen, la freqüència respiratòria i cardíaca, electrocardiograma i la pressió arterial no invasiva.
D’altra banda, també hauran d’integrar un algoritme que sigui capaç de predir el reg en pacients amb insuficiència cardíaca, així com amb la capacitat de detectar automàticament i notificar immediatament les caigudes i arrítmies.
Tallers a persones grans per prevenir caigudes
Diversos CAP de Lleida han desplegat aquesta tardor diferents accions de salut comunitària per prevenir les caigudes i detectar la fragilitat en persones grans. Fisioterapeutes han ofert tallers i sessions pràctiques per millorar l’equilibri, la força i la seguretat en la marxa a l’aire lliure i en espais comunitaris, com centres cívics i locals socials.
En diversos municipis s’han habilitat punts de valoració en mercats i zones de passeig, on s’ha portat a terme una prova física i s’ha entregat una roda d’exercicis personalitzats segons els resultats.