Paneque assegura que treballa amb el Ministeri de Transports per "millorar" l'Avant a Lleida

La consellera assenyala que juntament amb Girona són les dos capitals que necessiten millores

Una vista de l'estació de tren de Lleida. - Segre

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha explicat que està treballant amb el Ministeri de Transports perquè "es puguin anar introduint les millores necessàries" amb l'Avant a Girona i Lleida. 

En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Paneque ha assenyalat que aquestes són les dues capitals de demarcació que necessiten millores. De tota manera, la consellera ha reivindicat que l'alta velocitat ha estat un "èxit" a Girona. També li ha replicat a la diputada de Junts Maria Àngels Planas que l'alta velocitat va arribar a Girona gràcies a un govern progressista. "Recordin quina posició tenien en el seu moment", ha afegit.

