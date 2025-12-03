BARRIS
Revisió de l’enllumenat de Mariola i Turó de Gardeny
El govern municipal va portar a terme ahir una visita als barris de la Mariola i del Turó de Gardeny per presentar als veïns les millores previstes en l’enllumenat públic. Unes trobades que formen part de la ronda que està fent des de fa unes setmanes per tots els barris per, d’una banda, conèixer els punts foscos de cada un i, de l’altra, informar del nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic adjudicat fa uns mesos.
D’aquesta manera, aquest contracte preveu una dotació de 31,2 milions d’euros per als pròxims dotze anys i compta amb una ajuda estatal de 8 milions d’euros per renovar un total de 14.545 fanals i eliminar almenys 217 punts foscos. Una inversió que permetrà que Lleida sigui la primera gran ciutat de Catalunya i de les primeres de l’Estat que tingui tot el seu enllumenat públic amb tecnologia led.