POLÍTICA
Xavi Palau: “El 2027 l’alcaldia la disputarem Fèlix Larrosa i jo”
“El maig del 2027 l’alcaldia de Lleida la disputarem Fèlix Larrosa i Xavi Palau.” Així de clar es va mostrar ahir el cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, en l’esmorzar amb els mitjans que el seu partit va celebrar al Museu Morera per celebrar el Nadal. En la seua intervenció, va assegurar que la seua candidatura serà la més votada a les municipals del 2027 i que “em sento preparat per gestionar la ciutat, vull un govern en solitari, però parlaré amb tothom, hem de deixar enrere la política de sigles, com he fet jo, i defensar els interessos de Lleida”. Va destacar que la seua candidatura “és la del seny, l’ordre, la dignitat i la identitat”.
En relació amb el govern del PSC, Palau va assegurar que “el socialisme lleidatà està en game over, ha arribat al final, la gent està cansada de veure com les esquerres governen d’esquena a la ciutadania”. D’altra banda, el líder del PP va treure pit que des que va assumir la direcció del partit a Lleida ara fa 4 anys “hem sumat 377 nous afiliats, 84 dels quals són de noves generacions, la qual cosa demostra la nostra força i que la joventut tendeix a la dreta i ens elegeix a nosaltres, han vist que som el vot útil per preservar la nostra identitat lleidatana i les tradicions”. Així mateix, va afegir que tenen 80 estructures locals a tota la província, “una xifra que no es veia des de fa 20 anys”.