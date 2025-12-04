EDUCACIÓ
Alumnes amb molt talent
Premiats 12 projectes de 9 centres, que reben 5.800 €. Guardons Lleida Creativitat i Talent Emprenedor 2025, impulsats per la Paeria, la Diputació i la Generalitat
Dotze projectes d’onze centres educatius de la demarcació van ser guardonats ahir en la 12a edició dels premis Lleida Creativitat i Talent Emprenedor 2025, impulsats per la Paeria, la Diputació i el Govern. D’Infantil i Primària, l’Escòla Sant Ròc de Bossòst va guanyar el premi al projecte més creatiu, i l’escola Sant Isidre-ZER Ponent de Gimenells, el de qualitat. De Batxillerat, l’institut Guindàvols va rebre el premi al millor treball d’investigació.
D’altra banda, l’Escola del Treball va obtenir el premi al projecte més creatiu d’estudis professionalitzadors, així com al millor projecte de cicles mitjans d’FP. En aquesta categoria, l’Escola d’Hoteleria i Turisme i Ilerna també van rebre guardons. Finalment, en FP de grau superior van ser premiats Ilerna, l’Escola del Treball, l’institut Torre Vicens, l’institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars de la Pobla de Segur i La Salle de Mollerussa. Els premiats van rebre un total de 5.800 euros.