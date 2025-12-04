LABORAL
Els sous de l’hostaleria pujaran un 15% en 4 anys
Preacord entre UGT i la patronal catalana per actualitzar el conveni fins al 2028. Reducció de jornada de 8 hores anuals
Els sous dels treballadors de l’hostaleria pujaran un 15% fins al 2028, les indemnitzacions per final de contracte seran de 14 dies per any treballat (exceptuant les substitucions) i els fixos discontinus podran acumular els dies de descans setmanal en períodes de quatre mesos. Aquestes són algunes de les mesures recollides en el preacord al qual han arribat la UGT de Catalunya i la patronal de l’hostaleria, que s’haurà de ratificar en assemblea, per renovar el conveni col·lectiu del sector. Serà vigent des de l’1 de gener del 2025 fins al 31 de desembre del 2028.
L’increment salarial es repartirà entre un 4% el 2025, 2026 i 2027, i un 3% el 2028. L’acord també inclou nous permisos retribuïts per causes de força major i catàstrofes meteorològiques, així com un altre de vuit hores per a visites mèdiques.
A més, s’introdueix una reducció de jornada de vuit hores anuals a partir de l’any que ve i s’incrementaran les vacances fins a 31 dies a l’any.
El secretari general de la federació catalana de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT, Óscar López, va destacar que el nou conveni garantirà que les empreses subcontractades també apliquin el conveni de l’hostaleria, i no altres amb retribucions inferiors.
“Ocorre sobretot als hotels, on treballadores com les cambreres de pis solen regir-se pel conveni de la neteja, cobrant uns 300 euros mensuals menys que els 1.500 bruts en 14 pagues fixats en el tram més baix del conveni de l’hostaleria”, va explicar.
“Pròximament denunciarem que les cadenes de falses fleques tampoc l’apliquen, malgrat que totes tenen cafeteria i serveixen menjar o begudes per al consum al local o a la terrassa”, va afegir.
Malgrat que l’acord “incorpora avenços laborals que no es veien en el sector des de fa dècades”, López va valorar com una “vergonya” que les negociacions s’hagin demorat durant un any “al tractar-se d’un sector amb tants guanys”. Els sindicats havien amenaçat amb vagues.