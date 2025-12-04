PONÈNCIA
Les fortaleses i oportunitats de Lleida, a debat
La Cambra acull un fòrum multisectorial
La Cambra de Comerç de Lleida va acollir ahir Les Fortaleses de l’Espanya Plural, un fòrum que connecta les 83 cambres territorials. La iniciativa va reunir líders locals en una taula redona moderada per Anna Sàez, directora de SEGRE, i dirigida per Jaume Saltó, president de la Cambra, en la qual es va dialogar sobre els valors que Lleida aporta al país.
Entre els assistents es trobaven representants dels principals sectors productius i altres figures referents: Joan Ramon González, president d’Amics de la Seu Vella; Antoni Gelonch, divulgador cultural; Juli Alegre, director del Patronat de Turisme; Montse Guardiola, representant de la Federació d’Hostaleria; Ramon Morell, economista; Josep M. Gardeñes, president de la COELL; Ramon Farré, exdelegat de la Generalitat; Josep M. Forné, pedagog i polític; Gabriel Anzaldi, d’Eurecat; Jackson Quiñónez, regidor de l’ajuntament; Albert Aliaga, president de l’Hiopos Lleida; i Núria Cervós, empresària. Tots van destacar la riquesa cultural i natural de Ponent i el paper del seu sistema hidràulic pel que fa al desenvolupament del territori.