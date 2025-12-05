SUCCESSOS
Arrestats quatre homes per un apunyalament en una baralla tumultuària al Clot de les Granotes de Lleida
Va tenir lloc el 18 d’octubre en una disputa entre dos grups i hi ha quatre investigats. Un jove de 20 anys va resultar ferit greu i no es descarten noves detencions
Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquesta setmana quatre homes per la seua presumpta implicació en un apunyalament i una baralla tumultuària que hi va haver el dissabte a la matinada 18 d’octubre al Clot, segons ha pogut saber aquest diari.
La causa se segueix pels delictes de temptativa d’homicidi i baralla tumultuària en una investigació que continua oberta. Els arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició davant del jutjat que instrueix el cas. En la baralla un jove d’uns 20 anys va resultar ferit greu al rebre una punyalada a l’abdomen que li va afectar el fetge, com va avançar aquest diari.
L’agressió es va produir en una baralla entre dos grups al carrer Folch i Torres, al barri del Clot. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 3.51 hores d’un aldarull entre dos grups i fins al lloc van acudir diverses patrulles, entre les quals els antiavalots de l’ARRO. A l’arribar, es van trobar a l’entrada d’un pàrquing un jove malferit que presentava una ferida per arma blanca a la zona de l’abdomen.
La víctima va ser atesa in situ pels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que, posteriorment, la van evacuar en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu. Per la seua part, els policies van identificar sis joves i van iniciar una recerca per la zona del suposat autor de l’agressió, que hauria fugit després d’apunyalar la víctima.
La Unitat d’Investigació (UI) dels Mossos d’Esquadra al Segrià es va fer càrrec de la investigació i al llarg d’aquestes setmanes han anat obtenint indicis i s’han entrevistat amb testimonis, la qual cosa ha derivat en les primeres detencions.
Pel que sembla, la baralla podria haver començat a l’interior d’un local de lleure nocturn de la zona. La investigació continua oberta i no es descarten més arrestos.
D’altra banda, els Mossos continuen investigant la brutal pallissa a un home de 37 anys la matinada del 23 de novembre a la zona dels Vins. Per aquest cas ja ha estat detingut un adolescent de 17 anys (vegeu el SEGRE de dimarts). La víctima ha hagut de ser intervinguda dos vegades i estava ingressada en coma induït a l’UCI de l’Arnau de Vilanova.