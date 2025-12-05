Cues per accedir a un nou mercat de roba vintage de Lleida
Des d'avui i fins diumenge, l'Hotel Zenit acull aquest mercat, que ja s'ha celebrat en diverses ciutats espanyoles.
Desenes de persones, moltes d'elles joves, feien cua aquest divendres minuts abans de l'obertura de portes del mercat de roba 'vintage', tan esportiva com de carrer, organitzat per Jaleo Village.
Segons els organitzadors, hi haurà roba a 10 euros. El mercat obre de 10 a 21 hores.