Educació modificarà el currículum de l'ESO amb dos modalitats de matemàtiques a escollir al quart curs
Els canvis s'introduiran per donar compliment a una sentència arran d'un recurs de Professors de Secundària
El Departament d'Educació modificarà el currículum de l'ESO per tal d'incloure dues modalitats de matemàtiques a 4t, segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat fonts de la conselleria citades per l'agència ACN. La llei d'educació estatal, la Lomloe, estableix que a 4t d'ESO els alumnes puguin escollir entre cursar unes matemàtiques més acadèmiques o bé unes més pràctiques, però això no quedava recollit al currículum català del 2022 i no s'estava aplicant. Professors de Secundària va presentar recurs davant la justícia, que ha determinat que s'ha d'oferir aquesta doble modalitat. Davant d'això, Educació treballa en la modificació del decret, però no concreta els terminis per tenir-ho enllestit.
Amb l'aplicació d'aquestes dues modalitats, els estudiants podran escollir en l'últim curs de secundària si volen cursar unes matemàtiques més acadèmiques, destinades especialment a aquells que després vulguin fer un batxillerat més científic o estudis que requereixin aquesta matèria; o bé unes matemàtiques més pràctiques, per aquells altres que vulguin cursar un batxillerat més humanístic o estudis que no tinguin aquesta assignatura. Les mateixes fonts de la conselleria han indicat que no hi ha terminis per a l'aplicació d'aquest canvi, ja que la modificació d'un decret, el de currículum, no és un procediment ràpid.
En paral·lel, s'està modificant el decret de currículum de Batxillerat per adaptar-lo també a la Lomloe arran del requeriment del Ministeri d'Educació. La proposta que Educació va presentar per aplicar aquests canvis inclou la fusió de les ciències.