COMERÇ
Febre per roba vintage a 10 € a Lleida: llargues cues en una botiga temporal de tres socis valencians
Obre fins aquest diumenge amb tota mena de peces d’època per 10 euros
La roba vintage està causant furor aquest cap de setmana a Lleida amb l’arribada de la botiga temporal Jaleo Village, instal·lada a l’hotel Zenit des d’ahir i fins demà (de 10.00 a 21.30 hores). Centenars de persones, sobretot joves, van formar cues interminables durant tot el dia per aconseguir alguna de les peces d’època a la venda per 10 euros. “Volem portar la roba vintage a tantes persones com puguem i ens vam adonar que tenir una pàgina web no era suficient”, va explicar Ángel, un dels tres socis fundadors de la botiga Jaleo Vintage a València, la seua ciutat. Porten des del març del 2024 recorrent ciutats espanyoles amb les seues botigues itinerants, on “tenim tota mena de peces, des de polos a jaquetes de cuir, però també caçadores de moto o texans”, va assenyalar. “Intentem que tota la roba sigui de qualitat, tant de marques conegudes com desconegudes”, va afegir.
“He fet tres hores de cua vip, per la qual he pagat dos euros per anar més ràpid, però hi havia molt poca diferència respecte a la general”, va explicar l’Oliver, un jove de 14 anys que va conèixer el mercadillo a través de promocions a Tik Tok. Va explicar que anaven entrant en tandes de quinze persones perquè l’espai era reduït i va lamentar que en el seu torn quedava molt poca roba, encara que va trobar uns pantalons que li van agradar i una dessuadora per a la seua mare. L’organitzador va explicar que reposen les peces constantment, però “ha sigut un matí molt boig, esperem rebre més de 4.000 clients fins demà a Lleida”, va assegurar. De fet, ja han esgotat gairebé tots els packs de promocions, com la de 5 peces i dos entrades vip per 40 €.
L’Héctor va celebrar que “he trobat dos pantalons que necessitava, a un preu assequible”. Un altre jove, Eloi, va explicar que hi havia roba de molts estils, com track jackets i pantalons texans o esportius. També va conèixer l’esdeveniment gràcies a les xarxes socials. “Els preus són bons i hi ha roba de marca, per la qual cosa era una bona oportunitat, però havíem d’anar molt ràpid”, va valorar. En canvi, un altre client va considerar que “el vintage és més màrqueting que res” i va afegir que “he vist algunes peces bones, però esperava trobar roba de més qualitat”. Es va comprar una samarreta, però “esperava comprar més, no he quedat satisfet”, va concloure.