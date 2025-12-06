MOSSOS
Irrompen de matinada en una plaça de la Mariola, disparen set vegades i fugen
Va ocórrer la mitjanit d’ahir, no hi va haver ferits ni detinguts i podria ser una venjança. Troben un cotxe dels fugitius a Montoliu, robat hores abans a Tarragona, i l’arma seria de fogueig
Els Mossos d’Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que hi va haver a primera hora de la matinada d’ahir a la Mariola, com va avançar SEGRE en l’edició digital. Va ocórrer minuts després de les 0.00 hores a la plaça de Barcelona i carrers dels voltants i es van arribar a escoltar fins a set trets, que es van efectuar amb una pistola detonadora (de fogueig). No consten ferits ni detinguts i sospiten que podria tractar-se d’una venjança.
Els fets van ocórrer quan almenys quatre vehicles van arribar al barri i, pel que sembla, els seus ocupants es van enfrontar amb un altre grup. Es van efectuar almenys set trets. Ràpidament hi van acudir al lloc patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, que no van trobar cap dels implicats. Els policies es van entrevistar amb testimonis, que van explicar que part dels implicats havien fugit amb els cotxes a gran velocitat. Ambdós cossos van avisar la resta de patrulles, muntant-se un dispositiu de recerca per la ciutat.
Poc després, un dels vehicles sospitosos –en el qual anaven quatre ocupants– va ser localitzat a l’antic peatge de l’AP-2 i es va iniciar una persecució, segons van informar fonts solvents. Poc després, el cotxe va ser trobat abandonat en un carrer de Montoliu amb el motor en marxa i les portes obertes. Els agents van fer una recerca per la zona però no van trobar cap sospitós.
Així mateix, van descobrir que el cotxe havia estat robat hores abans a Tarragona. El vehicle va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Paral·lelament, els agents que hi havia a la Mariola van recuperar diverses beines.
Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incident i sospiten que podria tractar-se d’una venjança, encara que no ha transcendit de quina índole. S’estan analitzant enregistraments de càmeres de seguretat i recollint més informació.
El 2023, un home va acceptar una pena de presó de tres anys i mig per intent d’homicidi i amenaces per disparar contra un altre amb el qual estava enemistat el setembre del 2021. La Fiscalia sol·licitava inicialment 13 anys de presó.
El cas més greu va ser l’assassinat masclista que hi va haver el febrer del 2015. L’autor confés va acceptar 17 anys de presó per matar la seua dona.
Diversos incidents amb armes al barri en els últims anys
En els últims anys s’han produït diversos incidents amb armes en aquest barri. Un va ser la brutal agressió a sis agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra a finals d’abril. Els policies ferits van rebre un total de 57 punts de sutura al ser agredits amb barres. El principal sospitós ha estat empresonat i hi va haver quatre detinguts més. També hi ha hagut incidents amb armes de foc.