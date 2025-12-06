PREMIS
Reconeixement a la lluita veïnal contra la MAT
La mobilització contra la proliferació de parcs fotovoltaics i línies d’alta tensió (Lleida contra la MAT) ha rebut l’accèssit en la categoria de la millor lluita veïnal en els premis de reconeixement de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), que van celebrar la sisena edició dijous a Barcelona. El president de la federació lleidatana, Toni Baró, va celebrar que “aquest reconeixement posa en relleu i dona veu a una reivindicació de fa molt de temps, i ajuda a continuar lluitant per la preservació del patrimoni i la salut”.
La protesta d’un miler de veïns del barri barceloní de Vallcarca contra l’especulació immobiliària va ser guardonada com la millor lluita veïnal. D’altra banda, la xarxa de punts liles al barri de Sant Antoni, també a Barcelona, va ser reconeguda com el millor projecte comunitari.