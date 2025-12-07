FESTES
Dia festiu amb comerços oberts i molt públic
La gran majoria dels comerços de la ciutat van apujar les persianes ahir, un dels deu dies festius anuals en què la Generalitat permet l’obertura comercial. Els carrers de l’Eix es van omplir de clients i de persones que van patinar sobre gel a la plaça Sant Joan i van gaudir del videomàping sobre el Palau de la Paeria, per al qual la Guàrdia Urbana va haver de limitar el pas de persones davant de l’alta afluència de públic.
Els comerciants han estat crítics amb l’elevada quantitat de dies festius d’obertura, en els quals només solen obrir les franquícies. Tanmateix, la campanya de Nadal fa que els sigui rendible. “Esperem una millor campanya que l’any passat”, va dir la presidenta de la federació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja.
Les botigues també poden obrir avui i els diumenges vinents 14, 21 i 28 de desembre.