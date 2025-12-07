SOCIETAT
La Paeria impulsa una jornada sobre l'impacte emocional del procés migratori
Està prevista pel dimecres 10 de desembre, en el marc del Dia Internacional dels Drets Humans
L'ajuntament de Lleida ha impulsat una jornada anomenada Migracions i salut mental en la qual es reflexionarà sobre l'impacte emocional del procés migratori.
Està programada per al dimecres 10 de desembre, en motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, i hi participaran una setantena de professionals.
La proposta té la voluntat de millorar el benestar emocional de les persones migrades, alhora d'impulsar accions col·lectives per reforçar la cohesió social. Així doncs, es realitzaran ponències, tallers parcitipatius i una taula rodona d'experiències sobre el tema.
La jornada està organizada per la Regidoria de Drets Civils, encapçalada per Robert Pino, que ha afirmat que les societats contemporànies viuen "immerses en dinàmiques accelerades i desigualtats estructurals". El regidor també ha declarat que la proposta va "més enllà de la informació i la formació", sinó que pretén promoure espais d'atenció emocional i coordinació.
Programa de la jornada
El dia s’iniciarà amb la intervenció del coordinador del Programa de Psiquiatria Transcultural de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Francisco Collazos, qui abordarà l’impacte del procés migratori en la salut mental. A continuació, la psicòloga especialista en expatriació i relacions multiculturals, Karina Lagarrigue, reflexionarà sobre el rol professional en l’acollida.
Després, es presentaran tallers pilot en suport al procés migratori, basats en dinàmiques de teatre imatge, a càrrec de Jaume Belló, Mariia Rakitina i artistes participants, que convidaran a comprendre les vivències migratòries des d’una perspectiva creativa. La jornada culminarà amb una taula d’experiències que reunirà expertes com Alba Cuxart (ISGlobal), Yolanda Osorio (programa SATMI), Laura Castaño (REBEC) i Fàtima Ahmed, cofundadora de l’Associació Intercultural Diàlegs de Dona.