L'ajuntament de Lleida i la funerària pacten allunyar el nou crematori del barri dels Magraners

La Paeria i La Lleidatana han acordat una permuta de terrenys que situarà l'equipament al costat del cementiri. La proposta serà votada al ple del 23 de desembre

El pla que mostra on havia d'anar anteriorment el crematori, a la finca situada entre el carrer Almeria i l’N-240. - MAGDALENA ALTISENT

L'Ajuntament de Lleida i l'empresa funerària La Lleidatana han arribat a un acord definitiu per reubicar el futur tanatori-crematori en una zona més propera al cementiri municipal i més allunyada del barri dels Magraners. Aquest pacte, que es materialitzarà mitjançant una permuta de terrenys, respon a les preocupacions expressades pels veïns de la zona durant els darrers mesos.

Inicialment, l'empresa havia adquirit un terreny entre el carrer Almeria i la carretera N-240 per construir aquest nou equipament funerari. Després de rebre la sol·licitud de llicència i davant les reticències del veïnat, l'administració local ha negociat amb l'empresa una ubicació alternativa al carrer Francesc Bordalba i Montardit, adjacent al cementiri, que es concretarà mitjançant un conveni de permuta amb una vigència de quatre anys.

El govern municipal té previst presentar aquesta proposta a la Comissió Informativa de Gestió de la Ciutat la setmana vinent, com a pas previ a la votació definitiva que tindrà lloc durant el ple ordinari del 23 de desembre de 2025.

Millora de serveis i creació d'espais verds

Begoña Iglesias, primera tinenta d'alcalde i responsable de l'Àrea d'Agenda Urbana de Lleida, ha destacat els beneficis d'aquest acord: "Aconseguim apropar l'equipament al cementiri per donar un millor servei". A més, ha explicat que el nou emplaçament comptarà amb una zona verda que actuarà com a àrea de transició entre l'espai dedicat al cementiri, aquest servei complementari i la resta del barri.

Cal remarcar que aquesta permuta està vinculada directament a l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que establirà formalment aquesta nova zona verda en el solar on originalment es pretenia construir el crematori.

