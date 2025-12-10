L'ajuntament de Lleida i la funerària pacten allunyar el nou crematori del barri dels Magraners
La Paeria i La Lleidatana han acordat una permuta de terrenys que situarà l'equipament al costat del cementiri. La proposta serà votada al ple del 23 de desembre
L'Ajuntament de Lleida i l'empresa funerària La Lleidatana han arribat a un acord definitiu per reubicar el futur tanatori-crematori en una zona més propera al cementiri municipal i més allunyada del barri dels Magraners. Aquest pacte, que es materialitzarà mitjançant una permuta de terrenys, respon a les preocupacions expressades pels veïns de la zona durant els darrers mesos.
Inicialment, l'empresa havia adquirit un terreny entre el carrer Almeria i la carretera N-240 per construir aquest nou equipament funerari. Després de rebre la sol·licitud de llicència i davant les reticències del veïnat, l'administració local ha negociat amb l'empresa una ubicació alternativa al carrer Francesc Bordalba i Montardit, adjacent al cementiri, que es concretarà mitjançant un conveni de permuta amb una vigència de quatre anys.
El govern municipal té previst presentar aquesta proposta a la Comissió Informativa de Gestió de la Ciutat la setmana vinent, com a pas previ a la votació definitiva que tindrà lloc durant el ple ordinari del 23 de desembre de 2025.
Millora de serveis i creació d'espais verds
Begoña Iglesias, primera tinenta d'alcalde i responsable de l'Àrea d'Agenda Urbana de Lleida, ha destacat els beneficis d'aquest acord: "Aconseguim apropar l'equipament al cementiri per donar un millor servei". A més, ha explicat que el nou emplaçament comptarà amb una zona verda que actuarà com a àrea de transició entre l'espai dedicat al cementiri, aquest servei complementari i la resta del barri.
Cal remarcar que aquesta permuta està vinculada directament a l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que establirà formalment aquesta nova zona verda en el solar on originalment es pretenia construir el crematori.