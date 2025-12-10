SEGRE

Lleida, la demarcació que registra un menor seguiment del segon dia de vaga de metges segons els sindicats

Amb un 20%, mentre que el departament de Salut el redueix al 7,2%

Metges és manifesten a Barcelona en la segona jornada de gandula

Metges és manifesten a Barcelona en la segona jornada de gandulaNorma Vidal / ACN

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 7,2% el seguiment de la vaga de metges el seu segon dia, mentre el sindicat convocant, Metges de Catalunya, ho ha fet en un 55%.

Per províncies, segons Metges de Catalunya, el seguiment ha estat del 58% a Barcelona, 40% a Girona, 42% a Tarragona i 20% a Lleida.

Per àmbit assistencial, també segons Metges de Catalunya, han anat a la vaga el 57% de facultatius d’atenció primària, i el 29% dels de l’atenció hospitalària.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking