Lleida, la demarcació que registra un menor seguiment del segon dia de vaga de metges segons els sindicats
Amb un 20%, mentre que el departament de Salut el redueix al 7,2%
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 7,2% el seguiment de la vaga de metges el seu segon dia, mentre el sindicat convocant, Metges de Catalunya, ho ha fet en un 55%.
Per províncies, segons Metges de Catalunya, el seguiment ha estat del 58% a Barcelona, 40% a Girona, 42% a Tarragona i 20% a Lleida.
Per àmbit assistencial, també segons Metges de Catalunya, han anat a la vaga el 57% de facultatius d’atenció primària, i el 29% dels de l’atenció hospitalària.