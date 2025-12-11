PAERIA
Acord per resituar el nou crematori al costat del cementiri
El solar del carrer Almeria on s’havia de construir inicialment serà una zona verda
L’ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa funerària La Lleidatana per traslladar el crematori que aquesta tenia previst construir en una finca del carrer Almeria, a prop del barri dels Mangraners i al costat de la carretera N-240, en un terreny del carrer Francesc Bordalba i Montardit de titularitat municipal al costat del cementiri. El canvi d’ubicació es farà mitjançant un conveni per materialitzar la permuta dels terrenys, tindrà una durada de quatre anys i es portarà a la comissió de Gestió de la Ciutat de la setmana vinent i, posteriorment, al ple del 23 de desembre. A canvi, al solar del carrer Almeria en el qual estava previst el tanatori s’habilitarà una zona verda.
Aquest acord arriba després de diverses manifestacions dels veïns dels Mangraners en contra del crematori, ja que consideraven que era molt a prop d’habitatges i que contribuïa a envoltar “fins i tot més el barri d’indústries contaminants”. Arran de les protestes, el govern municipal es va comprometre a mediar amb l’empresa funerària per buscar una ubicació alternativa. La tinenta d’alcalde d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, va destacar que amb aquest acord aconsegueixen “atansar l’equipament al cementiri per donar un millor servei”.
“És un triomf veïnal després de molts mesos de lluita”
La presidenta de l’associació de veïns dels Mangraners, Pilar Sánchez, es va mostrar ahir molt satisfeta amb l’acord que han assolit la Paeria i la funerària La Lleidatana. “Hem aconseguit que un particular hagi acceptat negociar el trasllat d’un equipament que per llei podria haver-ho fet sense problemes i ens hem assegurat que no s’hi torni a instal·lar cap indústria canviant els seus usos perquè sigui zona verda, és una victòria veïnal després de molts mesos de lluita i negociacions”, va assenyalar Sánchez. Va afegir que “potser alguns no hi estaran satisfets del tot, però hem aconseguit que aquest crematori sigui més lluny de la seua ubicació inicial i, a més, el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) preveu que els terrenys que envolten el barri siguin per a habitatges, equipaments i serveis”. Val a recordar que l’únic crematori que hi ha actualment a la ciutat és dins del cementiri municipal.