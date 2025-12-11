La Paeria de Lleida preveu un pressupost de 269 milions per al 2026, un 16% més que l'anterior
Dels comptes destaquen l'inici d'accions de protecció d'inundabilitat del Segre i la rehabilitació del Centre Històric
La Paeria de Lleida preveu un pressupost de 269 MEUR per al 2026, un 16% més respecte a l'anterior. La xifra augmenta per la partida destinada a inversions amb 63 MEUR, el doble en comparació amb els comptes d'aquest any, i la majoria estaran finançats per la cooperació administrativa. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que crear oportunitats, la seguretat i el manteniment de l'espai públic "són les grans prioritats".
Entre les actuacions destaquen accions de protecció d'inundabilitat del riu Segre, un centre per a temporers, l'inici de la rehabilitació del Centre Històric i el tret de sortida del projecte de reforma de la Mariola. Larrosa s'ha mostrat "optimista" per dialogar els comptes amb els grups polítics de l'oposició.