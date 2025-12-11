La Paeria de Lleida preveu un pressupost de 269 milions per al 2026, un 16% més que l'anterior

SEGRE

Dels comptes destaquen l'inici d'accions de protecció d'inundabilitat del Segre i la rehabilitació del Centre Històric

La façana de la Paeria de Lleida des de l'avinguda de Blondel.Ajuntament de Lleida

La Paeria de Lleida preveu un pressupost de 269 MEUR per al 2026, un 16% més respecte a l'anterior. La xifra augmenta per la partida destinada a inversions amb 63 MEUR, el doble en comparació amb els comptes d'aquest any, i la majoria estaran finançats per la cooperació administrativa. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat que crear oportunitats, la seguretat i el manteniment de l'espai públic "són les grans prioritats". 

Entre les actuacions destaquen accions de protecció d'inundabilitat del riu Segre, un centre per a temporers, l'inici de la rehabilitació del Centre Històric i el tret de sortida del projecte de reforma de la Mariola. Larrosa s'ha mostrat "optimista" per dialogar els comptes amb els grups polítics de l'oposició.

