TRIBUNALS
A judici acusat de violar la seua parella en dos ocasions
El processat tenia una ordre d’allunyament de la víctima en el moment dels fets. La Fiscalia demana 11 anys de presó
L’Audiència de Lleida té previst acollir dijous vinent el judici contra un home acusat de violar en dos ocasions la seua parella malgrat tenir una ordre d’allunyament. La Fiscalia sol·licita que se li imposi una condemna d’11 anys de presó. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els fets haurien tingut lloc entre finals d’octubre i principis del mes de novembre del 2022. La Fiscalia assenyala que l’home, que tenia una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació respecte a la seua parella en aquell moment, va portar la víctima a una de les habitacions del seu domicili, la va intimidar i la va forçar a mantenir relacions sexuals. Un episodi que es va repetir en una altra ocasió, segons l’escrit.
La Fiscalia acusa el processat d’un delicte continuat d’agressió sexual amb penetració, per la qual cosa sol·licita una pena de 10 anys de presó, una ordre de prohibició d’aproximació no inferior a 500 metres de la víctima i que tampoc no es pugui comunicar amb ella durant un període d’un any superior a la condemna imposada. També demana 10 anys de llibertat vigilada i que no pugui exercir qualsevol professió o ofici que impliqui contacte amb menors d’edat durant 8 anys. Així mateix, l’acusa d’un delicte de trencament de condemna, pel qual demana 1 any de presó. La Fiscalia sol·licita que indemnitzi la víctima amb 15.000 euros.