Lleida compta amb dotze Policies Locals i 355 efectiu
Interior indica que l’assistència psicològica dels agents “és un repte immediat”
Catalunya compta amb 216 cossos de Po· licia Local i un total d’11.730 agents, que representen el 38,1% del sistema policial. Segons les dades publicades per la conselleria d’Interior i Seguretat Pública corresponents al 2024, a la Regió Policial del Pirineu Occidental hi ha un total de tres Policies Locals amb 31 efectius, un menys que el 2023. A la Regió Policial de Ponent, les xifres es van mantenir l’any passat amb 9 policies locals i 325 efectius.
En el conjunt de Catalunya, van portar a terme 15.567 detencions i més del 31% d’actuacions són relatives a la seguretat ciutadana, seguida dels de trànsit i seguretat viària, que van representar el 23,5%. A la base de dades compartida amb els Mossos d’Esquadra, les Policies Locals van introduir 102.856 fets delictius durant l’exercici del 2024.
L’informe sobre l’activitat d’aquests cossos de seguretat es va presentar dijous durant la IV Jornada de les Policies Locals sobre el lideratge per al benestar, salut mental i intervenció psicològica en situacions límit. Durant la inauguració, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va assenyalar que “estem treballant per millorar les condicions de cura i salut de les Policies Locals, garantir entorns de treball més saludables, formació continuada i un acompanyament perquè els cossos treballin en espais segurs i oberts”. Així mateix, la consellera va assegurar que l’assistència psicològica per als professionals de la seguretat “és un repte immediat”, amb la necessitat de l’acompanyament.