SEGRE

CERTAMENS

La Paeria anuncia l'edició XIX del Premi Mila de Periodisme

Premia aquells treballs periodístics que vetllen per la igualtat de gènere

Cartell de l'edició XIX dels Premis Mila de Periodisme.

Cartell de l'edició XIX dels Premis Mila de Periodisme.Ajuntament de Lleida

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida i la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya han anunciat l'obertura de la dinovena edició del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere. Aquest guardó reconeix els treballs periodístics publicats durant el 2025 que contribueixin a promoure la igualtat entre gèneres en tots els àmbits socials.

La tinenta d'alcalde i responsable de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha destacat que aquests premis formen part del treball de la Paeria per "fomentar la igualtat i donar visibilitat a les dones". Valls ha subratllat la importància de "la complicitat i suport dels homes perquè la igualtat de gènere sigui possible" i ha valorat especialment el paper del periodisme com a "motor de transformació" que dona veu a les desigualtats existents.

La dotació econòmica total del premi és de 6.000 euros, distribuïts en quatre categories diferents: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals. Cada categoria està dotada amb 1.500 euros.

Requisits per participar al Premi Mila

Els treballs que optin al guardó han d'haver estat publicats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2025 en mitjans de comunicació d'àmbit local, català o estatal amb presència a Lleida. Els professionals interessats poden presentar les seues candidatures fins el 31 de gener de 2026 mitjançant tràmit electrònic a la seu digital de la Paeria, on també es poden consultar les bases completes de la convocatòria.

El jurat avaluarà aspectes com la qualitat professional, l'originalitat, el tractament crític i la capacitat analítica dels treballs presentats. 

El premi porta el nom de Mila en homenatge a la protagonista de la novel·la Solitud de Caterina Albert, coneguda amb el pseudònim de Víctor Català.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking