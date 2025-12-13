CERTAMENS
La Paeria anuncia l'edició XIX del Premi Mila de Periodisme
Premia aquells treballs periodístics que vetllen per la igualtat de gènere
L'Ajuntament de Lleida i la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya han anunciat l'obertura de la dinovena edició del Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere. Aquest guardó reconeix els treballs periodístics publicats durant el 2025 que contribueixin a promoure la igualtat entre gèneres en tots els àmbits socials.
La tinenta d'alcalde i responsable de Polítiques Feministes, Carme Valls, ha destacat que aquests premis formen part del treball de la Paeria per "fomentar la igualtat i donar visibilitat a les dones". Valls ha subratllat la importància de "la complicitat i suport dels homes perquè la igualtat de gènere sigui possible" i ha valorat especialment el paper del periodisme com a "motor de transformació" que dona veu a les desigualtats existents.
La dotació econòmica total del premi és de 6.000 euros, distribuïts en quatre categories diferents: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals. Cada categoria està dotada amb 1.500 euros.
Requisits per participar al Premi Mila
Els treballs que optin al guardó han d'haver estat publicats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2025 en mitjans de comunicació d'àmbit local, català o estatal amb presència a Lleida. Els professionals interessats poden presentar les seues candidatures fins el 31 de gener de 2026 mitjançant tràmit electrònic a la seu digital de la Paeria, on també es poden consultar les bases completes de la convocatòria.
El jurat avaluarà aspectes com la qualitat professional, l'originalitat, el tractament crític i la capacitat analítica dels treballs presentats.
El premi porta el nom de Mila en homenatge a la protagonista de la novel·la Solitud de Caterina Albert, coneguda amb el pseudònim de Víctor Català.