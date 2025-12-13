UNIVERSITAT
Pla antideshidratació per a avis, nens i temporers de la mà de la UdL
Mesures previstes gràcies al projecte Hidroponent. Contacta amb consells per facilitar electròlits a treballadors de la fruita
Els impulsors del projecte Hidroponent de la Universitat de Lleida, que durant dos anys ha investigat sobre la deshidratació de col·lectius vulnerables davant de les onades de calor agreujades pel canvi climàtic, van celebrar ahir al campus de Cappont una jornada de clausura. Teresa Botigué Satorra, líder del projecte, va recordar que van utilitzar dispositius tecnològics per controlar el nivell d’hidratació i ampliar els coneixements sobre aquest àmbit, com un robot a la residència Balàfia II, braçalets amb sensors en treballadors del camp i una gimcana digital amb alumnes de Primària i Secundària, creada per ells mateixos.
Amb les conclusions de l’estudi, que estan ultimant, preveuen estratègies per millorar la hidratació dels tres col·lectius. En el cas dels temporers, ja han iniciat xarrades amb els consells comarcals (han començat pel de la Noguera) per reforçar l’educació sanitària i veure com es pot administrar electròlits als treballadors ja en la pròxima campanya agrària, va indicar Judith Roca. Per a les residències, preparen una guia per detectar els primers signes de deshidratació per abordar-la abans que sigui greu. I per als nens, les gimcanes es queden com a recurs pedagògic sobre l’ús racional de l’aigua al barri del Secà de Sant Pere i a Alcoletge.