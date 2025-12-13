PROJECTES
Planten 50 arbres i 700 arbusts al Mirador del Secà per fer "una ciutat més verda"
Fèlix Larrosa també declara que creará més "espais de refugis" per a la ciutadania
Aquest dissabte matí s'ha organitzat una plantació popular de 50 arbres i 726 arbusts a la vora del mirador del Secà de Sant Pere de Lleida.
L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha declarat que el projecta fa avançar Lleida cap a una ciutat "més verda, més bonica i més empàtica", alhora que es creen "espais de refugi" per a la ciutadania al ser zones d'ombra per "poder descansar i mirar la ciutat".
Larrosa ha aprofitar per anunciar als veïns que a l'àrea entre el Secà i el barri de Balàfia es construiran nous habitatges i equipaments, en el marc del desenvolupament del sector SUR-19. Encara no es coneix la data exacta.
En el projecte, organitzat per la regidoria de Sostenibilitat de la Paeria, hi han col·laborat l'empresa Maderas Obiols i l'entitat Aspros.
L'actuació s'ha dividit en dos sectors. Per una banda, una zona situada al voltant de l'aparcament del costat del mirador del Secà, on s'hi han plantat 26 arbres i 726 arbusts. És una iniciativa que forma part del projecte URBAN-NAT Lleida, que vetlla per la renaturalització, l'adaptació al canvi climàtic i la millora de la biodiversitat de la zona urbana i periurbana de la ciutat.
Les espècies que s'han plantat han estat plataners, lledoners, pins blancs, roures, alzines i xiprers pel que fa als arbres. Pel que fa als arbusts, s'han triat plantes diverses com, per exemple, timó, romer, salvia, retama o l'arboç.
Per una altra banda, a la feixa inferior que delimita el barri s'hi han plantat 24 pins blancs i alzines.