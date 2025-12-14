COMERÇ
L’Eix, ple a vessar per la campanya nadalenca
Centenars de lleidatans van aprofitar el matí i la tarda de dissabte per fer les compres de Nadal, fet que va provocar que la principal artèria comercial de Lleida, l’Eix, s’omplís fins als límits. Una afluència de gent que anirà a més els propers dies en motiu de la campanya nadalenca. En aquesta època es concentren la majoria de festius d’obertura comercial. Precisament, avui n’és un i també ho seran els diumenges 21, 28 d’aquest mes, així com el 4 i l’11 de gener. Segons van informar fonts del sector, els comerciants van constatar un gran inici de la campanya nadalenca amb el pont de la Puríssima després d’una “fluixa” tardor de vendes que va estar marcada per les altes temperatures. Els altres festius d’obertura comercial del 2026 seran el 15 d’agost, el 12 d’octubre, el 29 de novembre i el 6, 8, 13, 20 i 27 de desembre.