UNIVERSITATS
La UdL, referent estatal en estudis sobre sostenibilitat
És la tercera universitat que més esforços dedica a aquesta temàtica. També en investigació sobre lluita contra la fam
La Universitat de Lleida (UdL) és la tercera universitat espanyola que més esforços dedica a generar estudis científics sobre sostenibilitat i lluita contra la fam, i és la tercera en anàlisi d’ecosistemes terrestres. Així ho recull l’informe de la Fundació CYD publicat dimecres passat, que analitza la producció científica de les universitats relacionats amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, així com la despesa per estudiant i els preus de cada crèdit de grau. Concretament, el 13,27% dels estudis que ha produït la UdL són sobre Acció Contra el Clima i Sostenibilitat, l’ODS número 13. “Un dels desafiaments contemporanis” més importants de la societat, segons el mateix informe del CYD. En aquest àmbit la de Lleida només és superada per la Universitat de Cantàbria (15,78%) i la d’Àvila (13,53%).
Líder en estudis terrestres
Al seu torn, la UdL es troba a la part més alta del podi en esforços per a la producció d’estudis sobre ecosistemes terrestres (ODS-15), amb un 14,38%, molt al davant de la resta d’universitats tret de la d’Àvila (14,12%). Així mateix, la de Lleida és la tercera en estudis sobre lluita contra la fam (ODS-2) amb un 14,78%, que la situa al darrere de les universitats de Cartagena (16,65%) i de La Rioja (15,23%).