NOMENCLÀTOR
Dediquen un carrer al músic i pedagog Ramon Bellmunt
La ciutat compta des d’ahir amb un carrer dedicat al músic, pedagog i gestor cultural Ramon Bellmunt (1907-1999), situat entre els carrers Arquitecte Morera i Gatell i Arquitecte Domènech i Torres de Vila Montcada. Al descobriment de la placa va assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, i familiars i amics de Bellmunt, que, entre altres mèrits, va impulsar la creació de l’Orquestra Filharmònica de Lleida i va introduir el jazz a la ciutat.