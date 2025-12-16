Salut
La grip assoleix el nivell "molt alt", amb gairebé 2.000 casos en una setmana a Lleida
Els contagis es doblen respecte als últims set dies
Màscara obligatòria en centres sanitaris, sociosanitaris i geriàtrics
El pic de la grip segueix a l’alça i els contagis es disparen fins els 1.980 diagnosticats en els CAP de Lleida durant la setmana passada, dels quals 1.641 a les comarques del pla i 339 al Pirineu. Van ser més del doble que en la setmana anterior, quan hi va haver 942 (788 i 159, respectivament), i els casos s’han multiplicat per 13 l’últim mes, segons les dades oficials del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic).
Les dos regions sanitàries de Lleida deixen enrere el nivell "moderat" de l’epidèmia i ja assoleixen directament el "molt alt", amb 424 casos per cada 100.000 habitants al pla i 462 al Pirineu. La setmana passada hi havia 4 persones amb grip ingressades en hospitals de la capital: una té entre 15 i 44 anys, una altra té entre 45 i 59, i dos tenen més de 80 anys.
En el conjunt de Catalunya, la incidència de la grip es manté en ascens des de fa set setmanes, mantenint-se per sobre del molt alt nivell de transmissió per segona setmana consecutiva. La incidència estimada és de 764 (700-828) casos per 100.000 habitants. Predomina la circulació de la nova variant K del subtipus A(H3N2), causant del 80% dels contagis.
En la temporada actual, tant a nivell de positivitat dels test en la població pediàtrica com en les incidències estimades en adults, la tendència d’ascens de la incidència es va registrar abans i de forma molt més marcada que en la temporada anterior.
Màscares obligatòries
La Generalitat va decretar l’ús obligatori de màscares en centres de salut, sociosanitaris i geriàtrics a partir de dimecres passat, en resposta al gran augment dels casos de grip. La mesura s’estendrà com a mínim fins el Nadal.