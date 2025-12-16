SUCCESSOS
Lleida registra la tercera taxa més alta de l’Estat de delictes sexuals
L’any passat es van denunciar 318 casos de violència sexual, un 15% més. Prop del 42% van ser per violacions i hi va haver dotze casos de grooming amb menors
Lleida es va mantenir l’any passat com la tercera província amb la taxa de delictes sexuals més alta. Segons l’informe publicat ahir pel ministeri de l’Interior, el 2024 la taxa es va situar en 7 fets coneguts contra la llibertat sexual per cada 10.000 habitants, davant de les altres províncies catalanes en un rànquing liderat per les Balears (8,1) i Navarra (7,8). A més, l’informe apunta a un increment de la taxa registrada el 2023, que es va situar en 6,2.
Segons les dades d’Interior, el 2024 es van denunciar 318 fets per violència sexual a les comarques lleidatanes, xifra que suposa un nou increment i es dispara un 15% respecte al 2023. Per tipologia, prop del 42% van ser per agressions sexuals amb penetració (violacions), que van augmentar un 26,6%, i es van denunciar una dotzena de casos de grooming, que consisteix en el contacte amb menors de 16 anys mitjançant telecomunicacions, la mateixa xifra que un any abans. Així mateix, es va tenir coneixement de 5 casos d’assetjament sexual; set d’exhibicionisme; vuit de pornografia de menors; cinc de relatius a la prostitució, i un per corrupció de menors. El balanç apunta que es van registrar 343 victimitzacions per violència sexual a la província de Lleida el 2024, un 36,6% més que un any abans i amb 17 víctimes de grooming. D’altra banda, hi va haver 245 detinguts o investigats per aquest tipus de delictes, amb un augment del 42,2%. Del total d’arrestats, més del 42% van ser per violacions, percentatge que un any abans va superar el 30%. Es van aclarir 269 fets per delictes sexuals.
Gairebé el 94% de les víctimes de violència sexual a Espanya són dones i menors d’edat, mentre que més del 93% de les persones detingudes per aquests delictes contra la llibertat sexual són homes. Són xifres de l’informe publicat ahir per Interior, en el qual es confirma “la sobrerepresentació femenina en la victimització sexual”, l’alta incidència d’aquesta violència contra la infància i la “forta masculinització de l’autoria” d’aquests delictes. El 2024, es van denunciar 22.846 delictes sexuals en el conjunt de l’Estat, xifra rècord i amb un augment del 4,68% respecte a l’any anterior. El 5% dels delictes té lloc en l’àmbit de la parella (violència de gènere); el 5,72% es dona en el si de la família (un 2,11% té per víctima els fills) i en el 14,72% hi ha un altre tipus de relació com a amistat o relació laboral. En el 74,56 % dels casos es desconeix el vincle entre víctima i agressor. Segons l’informe, el 83,3 % dels delictes sexuals es van aclarir, el percentatge més alt dels últims anys.