TRIBUNALS
Els jutjats lleidatans acumulen més de 41.400 assumptes pendents
Al finalitzar el tercer trimestre del 2025, amb un augment del 4,9% pels Jutjats Penals i Menors. En canvi, baixen les causes ingressades i resoltes
Els jutjats lleidatans van tancar el tercer trimestre de l’any, que comprèn l’activitat dels mesos de juliol, agost i setembre, amb un total de 41.479 assumptes en tràmit, la qual cosa implica un augment del 4,9% respecte al mateix període de l’any passat. Segons l’informe estadístic publicat ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situació dels òrgans judicials, el 47% de les causes pendents al finalitzar aquest trimestre corresponien al partit judicial de Lleida, que comptava amb 19.522 assumptes en tràmit, un 2,4% més respecte a l’any passat. Tanmateix, el de Cervera és el partit judicial amb un augment de causes pendents més alt, amb 14,7% més, seguit de Balaguer, amb +10,7% i Solsona, amb +7,3%. En el costat oposat se situa Tremp, que va registrar el descens més pronunciat d’assumptes en tràmit al finalitzar el tercer trimestre, amb 1.130, un 31,6% menys. També van baixar a Vielha, amb un 21,6%, i a la Seu, amb una caiguda del 7,6%.
Segons les dades del Poder Judicial, hi ha un increment més alt entre les causes pendents de l’àmbit penal, sobretot als Jutjats Penals, amb una pujada del 111,6%, així com de la secció penal de l’Audiència Provincial, amb un 43,3%, i dels Jutjats de Menors, amb un augment del 37,6%. Tanmateix, prop de sis de cada deu assumptes en tràmit corresponien a la jurisdicció civil.
D’altra banda, les causes ingressades i resoltes entre el juliol i el setembre es van anotar un descens als jutjats lleidatans amb un 4.9% i un 2.2% menys, respectivament. En el cas dels nous assumptes, sí que hi va haver un increment en l’àmbit penal relatiu a Menors, amb un 95,3% més, mentre que van augmentar un 96,2% a les seccions civils de l’Audiència Provincial. En canvi, entre les causes resoltes hi va haver més increments en el cas de Menors, amb un 100% més, i als jutjats de família, amb un augment del 46,9%.