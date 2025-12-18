Junts es desmarca i votarà en contra dels pressupostos de la Paeria de Lleida per al 2026
Violant Cervera critica els comptes de l'equip de govern del PSC i assenyala mancances en inversió per a mobilitat, civisme i salut mental
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Lleida ha confirmat aquest dijous que votarà en contra dels pressupostos municipals proposats per a l'any 2026. Segons ha informat la seva portaveu, Violant Cervera, les previsions de despesa i inversió de l'equip de govern del PSC no donen resposta a les necessitats reals de la ciutadania. Entre les principals crítiques de Junts destaquen insuficiències en les partides per mobilitat urbana, foment del civisme, i polítiques concretes de salut mental.
El desacord de Junts amb el projecte presentat per l'alcalde Fèlix Larrosa marca un canvi de tendència respecte als darrers exercicis pressupostaris. I és que, a diferència de l'any passat, Cervera no s'ha mostrat satisfeta pel compliment dels comptes d'enguany. "Al mes d'octubre estàvem a poc més del 50%. Ja sabem que no és fàcil calcular uns comptes, però fallar en un 40% és inacceptable", ha considerat la portaveu de Junts a la Paeria, qui ha justificat el 'no' als pressupostos perquè "hi ha temes que no s'han resolt i les nostres prioritats no estan damunt la taula".
D'aquesta manera, Cervera s'ha referit a projectes que encara continuen aturats com el del Pla de l'Estació i, "incomprensiblement", el del polígon Torreblanca-Quatre Pilans. En aquest punt, Cervera ha defensat que "si la ciutat ha de fer un pas endavant ha de ser a través de Torreblanca-Quatre Pilans per injectar a la ciutat un altre tipus de finançament més enllà dels impostos i les multes".
D'altra banda, la portaveu de Junts a la Paeria també ha criticat propostes que ja estaven presents als pressupostos dels anys 2024 i 2025 "com el Hub de Balàfia, el centre cívic del Clot, el parc de Sant Martí, les càmeres de videovigilància o el parc infantil inclusiu". "Els pressupostos s'han de fer per complir-los", ha sentenciat Cervera.
En relació amb les inversions previstes, la portaveu de la formació ha apuntat que "queden moltes coses per resoldre". "Transformarem Cervantes amb el Consorci de Normalització Lingüística. Ens sembla bé. Però què en farem de les persones del Pla Iglú?", s'ha preguntat Cervera, qui s'ha mostrat a favor d'uns pressupostos que prioritzin l'atenció de les persones.
En aquesta línia, la portaveu de Junts a l'Ajuntament de Lleida també ha destacat que falten propostes entorn la mobilitat, amb un possible augment de les freqüències de la línia 7 d'autobusos, més pàrquings dissuassoris o l'ampliació dels pàrquings de l'Eix Comercial. A més, Cervera creu que calen partides "reals" per millorar l'incivisme. "La ciutat no estarà neta només amb un contracte de neteja. Hauríem de tenir molts inspectors al carrer per posar multes a les persones incíviques", ha considerat Cervera, qui també ha destacat que "no es parla enlloc de salut mental, un dels greus problemes de la ciutat".
El ple de pressupostos de l'Ajuntament de Lleida se celebrarà el proper dimarts dia 23 de desembre.