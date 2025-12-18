NOMENAMENTS
Oriol Oró, nou director d’Avantmèdic
L'exdirector de Fira de Lleida, fitxa pel centre de sanitat privada. Relleva José Luis Mir, que va accedir al càrrec el 2019
El fins a la setmana passada director de Fira de Lleida, Oriol Oró, és ara el nou director d’Avantmèdic, centre de referència en sanitat privada a la demarcació. “Aquest nomenament s’emmarca en el desplegament del pla estratègic del centre i en l’aposta per continuar impulsant el seu projecte de futur”, van apuntar des d’Avantmèdic, propietat del Grup Pujol.
Oró relleva José Luis Mir, que va accedir al càrrec el 2019 i de qui la companyia destaca que ha contribuït “de forma decisiva a la consolidació del model assistencial i al desenvolupament del centre”.