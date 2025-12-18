SEGRE

Oriol Oró, nou director d’Avantmèdic

L'exdirector de Fira de Lleida, fitxa pel centre de sanitat privada. Relleva José Luis Mir, que va accedir al càrrec el 2019

Imatge d'arxiu d'Oriol Oró, el nou director d'Avantmèdic

El fins a la setmana passada director de Fira de Lleida, Oriol Oró, és ara el nou director d’Avantmèdic, centre de referència en sanitat privada a la demarcació. “Aquest nomenament s’emmarca en el desplegament del pla estratègic del centre i en l’aposta per continuar impulsant el seu projecte de futur”, van apuntar des d’Avantmèdic, propietat del Grup Pujol. 

Oró relleva José Luis Mir, que va accedir al càrrec el 2019 i de qui la companyia destaca que ha contribuït “de forma decisiva a la consolidació del model assistencial i al desenvolupament del centre”.

