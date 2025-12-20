INFRAESTRUCTURES
Comença el canvi de l'enllumenat públic a tecnologia LED a Ciutat Jardí
La Paeria substituirà 1.123 lluminàries dels fanals dels carrers, on s'han detectat 17 punts foscos
La Paeria ha iniciat aquesta setmana les obres de substitució de l'enllumenat del barri de Ciutat Jardí, on els fanals de vapor de sodi ara seran de tecnologia LED. En total, es canviaran 1.123 lluminàries dels carrers, on es van detectar 17 punts foscos.
L'actuació és part de la inversió extraordinària de 8 milions d'euros d'un crèdit sense interessos concedit per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE). Els diners es retornaran amb l'estalvi obtingut en el cost de l'energia, que segons afirma la Paeria serà d'un 64%.