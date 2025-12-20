SUCCESSOS
Un detingut al Centre Històric per apunyalar-ne un altre, que acaba a l’Arnau
Un jove de 20 anys va ser detingut ahir de matinada al Centre Històric per apunyalar-ne un altre. Segons van informar fonts municipals a aquest diari, a les 1.40 hores la Guàrdia Urbana va rebre una trucada des de l’hospital Arnau de Vilanova perquè estaven atenent al servei d’Urgències una persona amb una ferida a la zona del gluti ocasionada amb una arma blanca.
Una patrulla es va desplaçar fins a l’hospital i va prendre declaració a la víctima, que va oferir una descripció del presumpte autor. Amb la declaració i la descripció que el ferit va facilitar als agents, cap a les 4.00 hores van arrestar un individu com a presumpte autor de l’apunyalament al carrer Companyia per un delicte de lesions.