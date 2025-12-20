SEGRE

Un detingut al Centre Històric per apunyalar-ne un altre, que acaba a l’Arnau

Vista general de les dependències de la comissaria de la Guàrdia Urbana.

Albert GuerreroPeriodistaLaura GarcíaRedactora Segre
Lleida

Un jove de 20 anys va ser detingut ahir de matinada al Centre Històric per apunyalar-ne un altre. Segons van informar fonts municipals a aquest diari, a les 1.40 hores la Guàrdia Urbana va rebre una trucada des de l’hospital Arnau de Vilanova perquè estaven atenent al servei d’Urgències una persona amb una ferida a la zona del gluti ocasionada amb una arma blanca. 

Una patrulla es va desplaçar fins a l’hospital i va prendre declaració a la víctima, que va oferir una descripció del presumpte autor. Amb la declaració i la descripció que el ferit va facilitar als agents, cap a les 4.00 hores van arrestar un individu com a presumpte autor de l’apunyalament al carrer Companyia per un delicte de lesions.

