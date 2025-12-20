EDUCACIÓ
Estudiants solidaris al Manuel de Montsuar
Organitzen un mercat de roba utilitzada en benefici de Refem
L’institut Manuel de Monstuar va acollir ahir un mercat solidari de roba de segona mà, denominat 4th Thrift Charity Shop, organitzat per una dotzena d’alumnes de primer de Batxillerat i coordinats per la professora Marta Chavarriga. Les peces de roba van ser aportades per la mateixa comunitat educativa del centre i es van posar a la venda per preus simbòlics d’entre 1 i 5 euros, en funció de les seues característiques i el seu estat. També van acceptar donatius.
L’objectiu de la iniciativa és doble. D’una banda conscienciar sobre el malbaratament de roba i promoure’n la reutilització i, de l’altra, ajudar l’associació Refem, que treballa amb dones maltractades o en situació de vulnerabilitat, a la qual el centre entregarà la recaptació aconseguida, 342 euros (en l’edició anterior van ser 263). Minerva Villalba Jiménez, una de les alumnes organitzadores, va explicar que es van organitzar en quatre comissions: difusió interna, difusió externa, logística i gestió de roba. Van explicar la iniciativa classe per classe, van classificar la roba i la van posar a la venda. “Estem molt contents i molt orgullosos”, va remarcar.
Chavarriga va recordar que aquesta iniciativa va sorgir dels mateixos estudiants fa quatre cursos arran d’un intercanvi amb Letònia i va afegir que, abans del mercat, a les tutories es van treballar amb vídeos i jocs els problemes que comporta malbaratar roba.