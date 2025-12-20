POLÍTICA
Freixanet: “Som l’opció d’esquerres per a la Paeria”
L’alcaldable i portaveu republicana a la Paeria, Jordina Freixanet, va afirmar ahir en l’esmorzar de Nadal de la Federació Regional d’ERC amb els mitjans que el govern municipal “viu completament cansat i desconnectat” de la realitat de la ciutat. Davant d’aquesta situació, va remarcar que existeixen dos alternatives, “la dreta que comparteix partit polític amb Feijóo i Mazón i l’esquerra que vetlla per un canvi real de model de la ciutat”.
Va afegir que no volen “la Lleida dels 180.000 habitants que creix a base de barris degradats”, sinó “apel·lar els joves lleidatans que viuen a les grans capitals en una habitació i que no poden tornar perquè no tenen opcions reals d’un futur digne”.
Respecte als pressupostos de la Paeria per al 2026, va apuntar que han posat sobre la taula l’abstenció i va dir que “nosaltres ens arromanguem si són capaços d’arribar a acords” perquè “fer política no vol dir bloquejar per bloquejar”.
Però creu que el govern “no té capacitat de negociació i no voldrà pactar perquè prefereix la via fàcil de la qüestió de confiança”.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va assenyalar que ERC “sap escoltar, i allà on no governa és important que ho faci”. “El 2027 crec que en això podrem fer un canvi important”, va augurar.
Vilalta diu que Illa “viu de rendes” d’ERC
� La diputadona d’ERC Marta Vilalta va retreure al president Salvador Illa la falta d’un finançament singular per a Catalunya i l’acusa d’incomplir els pactes d’investidura. Va destacar, en aquest sentit, que està “sense pressupostos ni estabilitat” i que “viu de renda amb projectes territorials i de país que són herència del govern republicà presidit per Pere Aragonès”.