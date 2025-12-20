PROJECTES
La Llum de la Pau arriba a Lleida després de 10 anys
En un acte organitzat per l'AEiG Lo Manaix
Aquest dissabte a la tarda es celebra la Rebuda de la Llum de la Pau a l'avinguda Blondel de Lleida, que per primera vegada en 10 anys es celebra a la província de Lleida.
L'acte l'organitza l'Agrupació d'Escoltes i Guies Lo Manaix, i estan previstes activitats diverses durant tota la tarda. A les 18 hores està programat un berenar, seguit de la cerimònia de rebuda de la Llum de la Pau a les 18:30. Tot seguit, Lo Kor, part de l'Escola Popular de Balàfia, oferirà un concert. Després està previst un bingo musical a les 19:30 hores i un sopar popular. Per a finalitzar, Ponent Roots farà una actuació.
Enguany fa 25 anys que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya organitzen l'acte, que també es celebra arreu del món. Escoltes de tot el planeta van a Betlém a buscar la flama del lloc on va nèixer Jesús de Natzaret. Aquesta flama des del 1984 es porta a tot el món per a simbolitzar la llum de la pau, l'esperança i el companyerisme.