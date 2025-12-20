TRIBUNALS
Més de 1.400 denúncies per violència masclista en nou mesos a Lleida
En el tercer trimestre van caure un 6,4%
Els jutjats lleidatans van registrar un total de 1.409 denúncies fins al mes de setembre d’aquest any, segons les dades publicades per l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial. De mitjana, la xifra supera les 156 denúncies al mes i les cinc diàries. En el tercer trimestre de l’any, s’han comptabilitzat 478 denúncies, un 6,4% menys respecte al mateix període de l’any passat. En aquest període, de juliol a setembre, van ser condemnats 104 lleidatans per violència masclista, un 19,5% més respecte als mateixos mesos del 2024. De fet, el Poder Judicial assenyala que el 96,5% dels enjudiciats per aquest tipus de delictes a la província acaben amb condemna.
D’altra banda, en el tercer trimestre van augmentar les denúncies per part de familiars, amb un total de 23, la qual cosa suposa prop del 5%. També van augmentar les dones que es van acollir a la dispensa per no declarar-ne contra el seu agressor, amb 38, vuit més que en el tercer trimestre de l’any passat. Pel que fa a les mesures de protecció, tres menors d’edat van ser tutelats entre el juliol i el setembre com a víctimes de violència. Així mateix, els jutjats lleidatans van rebre 77 sol·licituds per a ordres de protecció, de les quals en van adoptar 60, amb un percentatge del 85%. També es van dictar 17 suspensions de règim de visites de progenitors als seus fills. En el conjunt de l’Estat, es van registrar 53.268 denúncies davant dels jutjats en el tercer trimestre per violència contra la dona, de les quals set de cada deu van ser presentats per les víctimes. El nombre de dones que es va acollir a la dispensa legal de declarar contra el seu agressor va augmentar un 22,5%.