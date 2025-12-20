TRÀNSIT
Pas zebra ‘traslladat’ per a l’estació de busos
Mentre els operaris ultimen les obres de la nova estació d’autobusos, que ha d’entrar en servei abans de la pròxima primavera, avancen també els canvis viaris per facilitar l’entrada i sortida dels vehicles a la terminal.
L’accés està ubicat a Príncep de Viana, un dels carrers més col·lapsats, i ahir operaris ja havien traslladat un pas de vianants i estaven pintant la senyalització horitzontal d’una parada de bus urbà al costat d’aquest equipament.
La setmana passada ja van ser instal·lats dos nous semàfors per regular el trànsit en els dos sentits i la nit de dimarts a dimecres es va renovar el ferm al costat de la terminal.
Així mateix, davant de l’accés dels busos a l’estació s’han pintat línies grogues a la calçada dels dos sentits per evitar que els vehicles hi parin i bloquegin el pas d’autocars.