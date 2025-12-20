PROGRAMES
El Servei d'Acollida Municipal acaba el tercer circuit del 2025 amb més de 80 alumnes
La iniciativa recolza a persones nouvingudes amb formació, llengua i coneixement de Lleida
El Servei d'Acollida Municipal (SAM) impulsat per la Paeria ha finalitzat aquesta setmana el seu tercer circuit d'acollida del 2025. Es tracta d'una iniciativa per a recolzar a persones nouvingudes en el procés d'adaptació a la ciutat.
Més de 80 alumnes han participat d'aquesta edició, que ha inclòs sessions formatives i activitats de coneixença.
El passat dimecres es va celebrar l'acte de cloenda del circuit, on es van lliurar els certificats acreditatius als participants. Entre les activitats, hi destaca un esmorzar amb menjars típics dels diferents països d'origen de l'alumnat.
Els circuits de primera acollida inclouen propostes com l'explicació dels serveis municipals, drets i deures o tràmits essencials, alhora que formació lingüística del català.
També s'organitzen sortides a espais emblemàtics de la ciutat, com la Seu Vella, la Paeria, el Dipòsit de l'Aigua o el Museu Morera.