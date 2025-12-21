EQUIPAMENTS
La climatització de la comissaria de Mossos encara té queixes pel soroll
Segons els veïns, malgrat que Interior va aplicar mesures correctores després de les denúncies anteriors. El cos assegura que va complir el requeriment de la Paeria
El soroll que genera el sistema de climatització de la comissaria dels Mosos d’Esquadra de la ciutat de Lleida continua generant molèsties veïnals malgrat les mesures correctores que van aplicar fa unes setmanes. Així ho asseguren veïns que viuen a les proximitats de l’equipament, situat al número 38 del carrer Sant Hilari, que admeten que “si bé l’estructura de ventilació del sistema s’ha tapat gairebé tota, el soroll de les turbines encara continua sent molt molest”. “Sembla que han fet més una solució estètica que per resoldre els problemes acústics”, assenyalen.
Les queixes pel soroll del sistema de climatització van començar a començaments d’aquest any i la Paeria en va tenir constància a mitjans de maig. Llavors, el consistori va portar a terme diverses inspeccions i va corroborar que els aparells de climatització superaven el límit de decibels màxim permès en horari nocturn, com va publicar aquest diari.
Arran d’aquesta situació, el govern municipal va ordenar al departament d’Interior adoptar mesures correctores i des del cos policial van assegurar que instal·larien pantalles acústiques per minimitzar els sorolls al novembre. “Sí, han instal·lat les pantalles acústiques, però no cobreixen tot el sistema de ventilació, les turbines, que són l’àrea que més soroll fa de tota aquesta xarxa, encara generen molt soroll”, va lamentar una veïna, que va assenyalar que ja se n’han queixat a l’ajuntament perquè inspeccioni la instal·lació i corregeixi possibles deficiències. “Creiem que si es posessin pantalles envoltant les turbines i no a sobre se solucionaria el problema, només és qüestió de posar mig metre més d’aïllant”, van afegir.
Per la seua banda, un portaveu dels Mossos d’Esquadra va afirmar que han instal·lat l’estructura entorn dels aparells de climatització, però no al sostre, de la manera que van indicar els tècnics. A més, va considerar que amb aquesta mesura han donat compliment al requeriment de la Paeria, i així li ho han comunicat. En tot cas, va afegir que és l’ajuntament qui ha de decidir si és necessari efectuar un nou estudi d’impacte acústic, si encara existeixen queixes veïnals pel soroll que emet aquest sistema.