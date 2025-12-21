TRANSPORT
El PP planteja 15 millores del servei de busos per desencallar la pròrroga
També proposa limitar-la a només un any
El grup municipal del PP ha presentat un document amb 15 mesures per desencallar la pròrroga del contracte d’autobusos, millorar un servei que “no funciona adequadament” i garantir que serà només per un any. Defensa que en aquell temps serà necessari “negociar noves millores o decidir com ha de ser el nou servei”. El govern de la Paeria va proposar una pròrroga fins al juny del 2027, que en la comissió de Gestió de la Ciutat va ser rebutjada per ERC, Junts i el Comú i PP i Vox es van abstenir.
El PP planteja augmentar la freqüència de la línia L8 a Balàfia i millorar la de la Bordeta els caps de setmana. També proposen una parada a Fleming davant del Caprabo i una altra a l’L5 davant la porta del nou edifici de consultes externes de l’Arnau, així com que l’L7 arribi a les instal·lacions de l’AEM i més freqüències cap al tanatori i cap a la Caparrella.
Així mateix, demana instal·lar dos plataformes accessibles en parades de l’Arnau i la Mariola i marquesines en les de Rovira Roure 163 i Miquel Batllori 12-14 i, a més, renovar la senyalització a Balmes, Prat de la Riba i rambla d’Aragó. El cap de l’oposició, Xavi Palau, remarca que volen “desencallar la pròrroga per responsabilitat i per no generar inestabilitat entre els usuaris a partir de l’1 de gener”.
Per la seua part, Vox també ha presentat esmenes a la pròrroga i remarca “la necessitat de limitar-les, evitant que s’esgoti el termini màxim sense disposar d’un nou model que s’adapti a les necessitats de la ciutat”. Reclama “un reforç de les línies amb més demanda, una correcta informació sobre l’arribada dels autobusos i accessibilitat per a persones amb baixa visió”. També demana incorporar desfibril·ladors.